Barcellona | Messi e il litigio contro l’Athletic | “Imbecille | cosa hai mangiato?”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è passato inosservato iltra Leoe la panchina delBilbao nel corso del match della Liga andato in scena domenica sera e vinto per 2-1 dal. La Pulce, chei baschi in Supercoppa si era fatto espellere, dimostra ancora nervosismo e viene provocato dopo le lamentele da parte degli ospiti circa un arbitraggio a sfavore: “Chiudi la bocca, stupido”. E, dal canto suo, avrebbe risposto con un “haioggi?”. SportFace.

Populismo calcistico sul contratto (550 milioni in quattro anni) della Pulce. Ma il, a parte altri disastri, ne ha spesi 395 in tre anni per tre mezzi flop. Invece Leo, dopo gli addii di Xavi, Iniesta e altri big ha tenuto su la squadra praticamente da solo. Le star ...Koeman: 'è un vincente, abbiamo bisogno di lui' Liga: 'Contratto di? Era un documento privato' IERI A 11:24 Calciomercato 2020 - 2021e il contratto da 555 milioni che fa ...Non è passato inosservato il litigio tra Leo Messi e la panchina dell’Athletic Bilbao nel corso del match della Liga andato in scena domenica sera e vinto per 2-1 dal Barcellona. La Pulce, che contro ...Niente colpi, affari in prestito o a costo zero. La pandemia non ha chiuso solo gli stadi ma anche i sogni dei tifosi ...