Banchi a rotelle, in Veneto sono già nei magazzini delle scuole: “Fanno male alla schiena” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuovo avvincente capitolo per i Banchi a rotelle della ministra dell’Istruzione Azzolina. Era stata lei a volerli più di ogni altra cosa: più di un piano di rientro in sicurezza a scuola, più di un piano dei trasporti adeguato, più dei vaccini per gli insegnanti. Li aveva voluti così tanto che il supercomissario Arcuri l’ha prontamente accontentata. Ma sin dal primo momento tutti hanno contestato la scelta illogica di Banchi con le rotelle per facilitare il distanziamento. Una contraddizione in termini palese ai più. E tutti hanno indicato in questo acquisto uno spreco intollerabile di risorse: ne sono stati comprati 430 mila per un costo totale di 119 milioni di euro. Circa 280 euro l’ uno, contro i 100 euro di un banco tradizionale che, stando fermo, avrebbe davvero permesso un più facile ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuovo avvincente capitolo per idella ministra dell’Istruzione Azzolina. Era stata lei a volerli più di ogni altra cosa: più di un piano di rientro in sicurezza a scuola, più di un piano dei trasporti adeguato, più dei vaccini per gli insegnanti. Li aveva voluti così tanto che il supercomissario Arcuri l’ha prontamente accontentata. Ma sin dal primo momento tutti hanno contestato la scelta illogica dicon leper facilitare il distanziamento. Una contraddizione in termini palese ai più. E tutti hanno indicato in questo acquisto uno spreco intollerabile di risorse: nestati comprati 430 mila per un costo totale di 119 milioni di euro. Circa 280 euro l’ uno, contro i 100 euro di un banco tradizionale che, stando fermo, avrebbe davvero permesso un più facile ...

matteosalvinimi : Un fiume di soldi pubblici buttati in banchi a rotelle da mal di schiena. Azzolina e Arcuri verranno ricordati come… - VittorioSgarbi : Corriere della Sera: “Veneto, i banchi a rotelle finiscono in magazzino: «Fanno male alla schiena». Tranne per quel… - Corriere : Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» - gselvaggia : RT @VeroDeRomanis: Banchi a rotelle sono stati pagati con debito che andrà sulle spalle dei giovani che su quei banchi avrebbero dovuto sed… - gufolibero : RT @gufolibero: Segnalo che i banchi a rotelle sono stati accantonati in moltissime scuole. I presidi non sanno cosa farne, non sentono il… -