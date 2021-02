Ballabio | valanga sul Due Mani | la chiusura della montagna ha scongiurato incidenti

(Di lunedì 1 febbraio 2021)(Lecco), 1 febbraio 2021 " Una slavina si è staccata dal Monte Due, sulle montagne lecchesi. Il distacco di neve non ha travolto nessuno. Proprio a causa dell'elevato rischio ...

(Lecco), 1 febbraio 2021 " Una slavina si è staccata dal Monte Due Mani a, sulle montagne lecchesi. Il distacco di neve non ha travolto nessuno. Proprio a causa dell'elevato rischio di valanghe il sindaco del paese Giovanni Bruno Bussola sabato aveva chiuso con un'...
Ballabio (Lecco), 1 febbraio 2021 – Una slavina si è staccata dal Monte Due Mani a Ballabio, sulle montagne lecchesi. Il distacco di neve non ha travolto nessuno. Proprio a causa dell'elevato rischio ...