Bad Boys for Life: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bad Boys for Life: trama, trailer, cast e streaming del film Questa sera, 1 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bad Boys for Life, film del 2020 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence che riprendono i loro ruoli di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La spietata assassina di un potente cartello messicano, Isabel Aretas detta “La bruja”, riesce a fuggire da un carcere di massima sicurezza messicano grazie all’aiuto del figlio Armando ed insieme iniziano la loro vendetta contro chi gli ha procurato tanta sofferenza, primo fra tutti Mike Lowrey. Intanto a Miami Marcus Burnett deciso ad andare in pensione dopo essere diventato nonno, si lascia convincere da ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Badfor: trama, trailer, cast e streaming delQuesta sera, 1 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Badfordel 2020 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence che riprendono i loro ruoli di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La spietata assassina di un potente cartello messicano, Isabel Aretas detta “La bruja”, riesce a fuggire da un carcere di massima sicurezza messicano grazie all’aiuto del figlio Armando ed insieme iniziano la loro vendetta contro chi gli ha procurato tanta sofferenza, primo fra tutti Mike Lowrey. Intanto a Miami Marcus Burnett deciso ad andare in pensione dopo essere diventato nonno, si lascia convincere da ...

qualcosaperte : @unaserpe A conegliano ?? sopratutto i bad boys adolescenti - digitalsat_it : Lunedi #1Febbraio 2021 @SkyItalia e #PremiumCinema, #BadBoysForLife - Giuls_blurose : 2. Preferisco mille volte in libri/film ecc i 'bravi ragazzi' ai bad boys. Amo anche io il sarcasmo e okay, ma pers… - zazoomblog : Lunedi 1 Febbraio 2021 Sky e Premium Cinema Bad Boys For Life - #Lunedi #Febbraio #Premium #Cinema - zazoomblog : Police Stories su Sky Cinema Bad Boys For Life inaugura la collezione poliziesca - #Police #Stories #Cinema… -