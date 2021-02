Autostrade, l’UE richiama l’Italia: «deriva dirigista» (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Nilo Di Pietro. Sono passati due anni e mezzo dal crollo del Ponte Morandi, viadotto che costituiva il tratto finale dell’autostrada italiana A10, gestito da ASPI (Autostrade per l’Italia S.p.A.), società appartenente al gruppo Atlantia, riconducibile alla famiglia Benetton. Il bollettino finale è drammatico: quarantatré morti, pesanti ripercussioni su centinaia di famiglie e migliaia di aziende, l’arresto di diversi manager ASPI. Alla tragedia seguì una (apparentemente) forte risposta della politica. «Vi togliamo tutto!», tuonò l’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, mentre il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’indomani del fatto, faceva sapere sui suoi canali social di voler nazionalizzare la gestione delle Autostrade. A metà luglio dell’estate passata, dopo anni di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Nilo Di Pietro. Sono passati due anni e mezzo dal crollo del Ponte Morandi, viadotto che costituiva il tratto finale dell’autostrada italiana A10, gestito da ASPI (perS.p.A.), società appartenente al gruppo Atlantia, riconducibile alla famiglia Benetton. Il bollettino finale è drammatico: quarantatré morti, pesanti ripercussioni su centinaia di famiglie e migliaia di aziende, l’arresto di diversi manager ASPI. Alla tragedia seguì una (apparentemente) forte risposta della politica. «Vi togliamo tutto!», tuonò l’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, mentre il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’indomani del fatto, faceva sapere sui suoi canali social di voler nazionalizzare la gestione delle. A metà luglio dell’estate passata, dopo anni di ...

