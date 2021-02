Auto ferme in garage per i lockdown | ogni famiglia italiana ha risparmiato 905 euro

Seamus_The_Dog : Abbiamo le macchine ferme in garage da un anno e ci fanno lo sconto di 5€ sull'RCA (il bollo invece a nessuno è nem… - Cami71Michele : @Confumale esempio io posso annullare assicurazione in estate. Se prendo treno e lascio auto in garage per 1 o 2 me… - m32346821 : @LaviniaBLR @robertodavoli5 #fascistiingiro vogliamo parlare delle auto ferme al semaforo ?? che svoltano a destra? Vergognoso ?? - lelemau : @balanza @Andrea0606061 @EnricoStefano è vero, le auto parcheggiate sono una vera e propria piaga, stanno ferme per… - massipetrone75 : Ieri sera c'è stato un temporale interminabile e tremendo. Sulle strade un sacco di macchine ferme e io che.gli sfr… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ferme

Il Cittadino di Monza e Brianza

L'emergenza Covid e le misure che hanno introdotto i lockdown nel nostro Paese hanno prodotto nel 2020 un risparmio sulla spesa per la gestione degli autoveicoli privati pari in media a 905,6 euro a ...Il capriolo correva in mezzo alla strada, spaventato dalle, con il serio rischio che potesse ... Il cucciolo è stato subito soccorso: un agente gli ha tenutole zampe per impedire che si ...Stava percorrendo la Sp 100 tra Pontoglio e Palosco quando è sceso dalla sua automobile per spostare un ramo dalla strada ed è stato rapinato.Dal 18 gennaio, data in cui sono iniziate le prenotazioni da parte dei concessionari, gli incentivi statali per auto a basso impatto ambientale continuano a far registrare riscontri notevoli. In sole ...