Aung San Suu Kyi, "Lady" in chiaroscuro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 23 giugno 1996, James Leander Nichols, un uomo d'affari anglo-birmano che ricopriva l'incarico di Console onorario della Danimarca a Yangon (che si chiamava ancora Rangoon) e rappresentava anche gli interessi di Norvegia, Finlandia e Svizzera nel Myanmar, malato di cuore e probabilmente diabetico, morì in carcere dopo essere stato torturato per quattro giorni. Il principale capo d'accusa contro di lui era il possesso illegale di una linea telefonica e di un fax. Non venne mai fatta chiarezza sulla sua terribile fine e il regime dei generali al potere nell'ex Birmania si oppose risolutamente anche all'autopsia sul suo corpo, per cui ancora oggi la vicenda è nota come "l'Affaire Nichols". Il caso, però, portò alla ribalta mondiale la feroce dittatura militare del Myanmar e diede inizio alla reazione della comunità internazionale e alle sanzioni contro il regime dei generali ...

