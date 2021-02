Attività manifatturiera, a gennaio bene in Francia e Italia, male in Germania. Patuanelli: “Ottimo segnale” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella zona euro l’indice Pmi (Pourchase management index) manifatturiero, indicatore che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese, è calato in gennaio a 54,8 da 55,2 punti di dicembre. E’ la lettura finale elaborata da Ihs Markit. L’indice si colloca comunque per il settime mese consecutivo sopra quota 50, spartiacque tra fase espansiva e contrazione dell’economia. A livello di singoli paesi l’andamento è piuttosto differenziati. L’indice è sceso in Germania, passando da 58,3 a 57,1 punti nel mese in cui il paese ha vissuto nuove restrizioni per il contenimento della pandemia. Viceversa in Francia l’indicatore è salito ai massimi dallo scorso luglio raggiungendo i 51,6 punti dai 51,1 punti di dicembre. bene anche l’Italia: l’indice è salito a 55,1 punti da 52,8 di dicembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella zona euro l’indice Pmi (Pourchase management index) manifatturiero, indicatore che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese, è calato ina 54,8 da 55,2 punti di dicembre. E’ la lettura finale elaborata da Ihs Markit. L’indice si colloca comunque per il settime mese consecutivo sopra quota 50, spartiacque tra fase espansiva e contrazione dell’economia. A livello di singoli paesi l’andamento è piuttosto differenziati. L’indice è sceso in, passando da 58,3 a 57,1 punti nel mese in cui il paese ha vissuto nuove restrizioni per il contenimento della pandemia. Viceversa inl’indicatore è salito ai massimi dallo scorso luglio raggiungendo i 51,6 punti dai 51,1 punti di dicembre.anche l’: l’indice è salito a 55,1 punti da 52,8 di dicembre, ...

