ATP/WTA Melbourne 1 e 2 : il programma di stanotte. Parte l’ATP Cup (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’estate australiana del tennis è ufficialmente iniziata. A Melbourne Park si stanno svolgendo quattro tornei di preparazione in vista degli Australian Open, la cui data d’avvio è fissata per l’8 febbraio. Si tratta dei due ATP 250 Great Ocean Road (Melbourne 1) e Murray River Open (Melbourne 2) per gli uomini e dei due WTA 500 Yarra Valley Classic e Gippsland Trophy per le donne. A partire dal 3 febbraio inoltre comincerà anche il WTA 500 Grampians Trophy, che presenta un tabellone ridotto in quanto riservato solamente a quelle giocatrici soggette ad isolamento duro. Parte stanotte invece l’ATP Cup. Subito in campo l’Italia. ATP Melbourne 1: c’è l’esordio di Gianluca Mager. In campo anche Alcaraz Nella foto l’italiano Gianluca Mager- Photo Credit: Federtennis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’estate australiana del tennis è ufficialmente iniziata. APark si stanno svolgendo quattro tornei di preparazione in vista degli Australian Open, la cui data d’avvio è fissata per l’8 febbraio. Si tratta dei due ATP 250 Great Ocean Road (1) e Murray River Open (2) per gli uomini e dei due WTA 500 Yarra Valley Classic e Gippsland Trophy per le donne. A partire dal 3 febbraio inoltre comincerà anche il WTA 500 Grampians Trophy, che presenta un tabellone ridotto in quanto riservato solamente a quelle giocatrici soggette ad isolamento duro.inveceCup. Subito in campo l’Italia. ATP1: c’è l’esordio di Gianluca Mager. In campo anche Alcaraz Nella foto l’italiano Gianluca Mager- Photo Credit: Federtennis ...

