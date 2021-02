ATP Melbourne: tutti i risultati di Murray River e Great Ocean Road (Di lunedì 1 febbraio 2021) Finalmente ci siamo, dopo aver scaldato i motori con le qualificazioni degli Australian Open e i primi tornei, l’ATP tour entra nel vivo con i due 250 di Melbourne. Sono iniziati nella notte italiana i due tornei preparatori al Grande Slam: Il Great Ocean Road Open (Melbourne 1) e il Murray River Open (Melbourne 2). In campo anche gli italiani: Cecchinato e Sonego in quel di Murray River e Travaglia, Seppi e Caruso a Melbourne 1. È chiaro che si tratta di tornei propedeutici, motivo per cui non sono escluse sorprese, ma qualche indicazione in vista dello Slam può sicuramente arrivare. Vediamo nel dettaglio cos’è successo nella giornata australiana. ATP Melbourne 1, gli italiani in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Finalmente ci siamo, dopo aver scaldato i motori con le qualificazioni degli Australian Open e i primi tornei, l’ATP tour entra nel vivo con i due 250 di. Sono iniziati nella notte italiana i due tornei preparatori al Grande Slam: IlOpen (1) e ilOpen (2). In campo anche gli italiani: Cecchinato e Sonego in quel die Travaglia, Seppi e Caruso a1. È chiaro che si tratta di tornei propedeutici, motivo per cui non sono escluse sorprese, ma qualche indicazione in vista dello Slam può sicuramente arrivare. Vediamo nel dettaglio cos’è successo nella giornata australiana. ATP1, gli italiani in ...

