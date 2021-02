Atletica: Tamberi domani in gara a Banska Bystrica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Gianmarco Tamberi, secondo atto. Il campione europeo indoor del salto in alto torna subito in pedana, dopo il 2,32 di Ancona che attualmente vale la migliore prestazione mondiale del 2021. domani, martedì, l’azzurro sfida un parterre di stelle nella classicissima di Banska Bystrica, in Slovacchia, prima ‘riunione’ stagionale di molti dei big mondiali ed europei. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Gianmarco, secondo atto. Il campione europeo indoor del salto in alto torna subito in pedana, dopo il 2,32 di Ancona che attualmente vale la migliore prestazione mondiale del 2021., martedì, l’azzurro sfida un parterre di stelle nella classicissima di, in Slovacchia, prima ‘riunione’ stagionale di molti dei big mondiali ed europei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fabiograziosi22 : RT @atleticaitalia: #atletica il video del 2,32 di Gianmarco Tamberi @gianmarcotamber nel debutto stagionale di Ancona, migliore prestazion… - sportface2016 : #Atletica, #Tamberi vuole volare in alto: 'In Slovacchia presupposti per saltare ancora di più' - Tortori20 : RT @atleticaitalia: #atletica Dopo il 2,32 di Ancona, domani nuovo impegno per @gianmarcotamber a Banska Bystrica contro i big ???? @alessiat… - atleticaitalia : #atletica Dopo il 2,32 di Ancona, domani nuovo impegno per @gianmarcotamber a Banska Bystrica contro i big ????… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla lavagnetta per #Tokyo2020 al 2,32 di Ancona: @gianmarcotamber si confessa -