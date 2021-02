Atalanta | preso Kovalenko | il trequartista arriva a titolo definitivo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’conclude le operazioni per. Il talentuosoarriverà per riempire il vuoto lasciato da Gomez L’fa sul serio per il post Gomez. La società bergamasca si è assicurata le prestazioni di Viktor. Il calciatore ucraino, nato a Cherson il 14 febbraio 1996,per riempire il vuoto lasciato dalla partenza dell’argentino.predilige giocare sulla trequarti, ma in passato ha dimostrato di potersi adattare egregiamente anche nel ruolo di mezzala. Le sue caratteristiche principali sono il dinamismo e l’aggressività, caratteristiche chiave nel gioiellino-forgiato da Giampiero Gasperini. La sua specialità sono i movimenti senza ...

zilianicorno : @pignafisherman @AndreaInterNews @capuanogio sí e tu lo sai che se un giocatore che hai preso un anno e mezzo fa co… - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Atalanta, preso Kovalenko - tuttoatalanta : UFFICIALE: Atalanta, rinforzo dallo Shakhtar. Preso Viktor Kovalenko - sburrotre : @ildpaa Fonte? La stessa che da l’atalanta a -2? Ti segavi su ibra ma abbiamo preso 3 pere pure con lui eh, non sia… - FilippoRubu00 : ??UFFICIALE #Atalanta, preso Viktor #Kovalenko ???? dallo #Shaktar ???? #SerieA #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta preso

Quello trae la Lazio non è un derby, ma a tutti gli effetti è come se lo fosse. Non c'è ... Animi caldi Dopo la vittoria della Dea in Coppa Italia, cinque giorni fa, Inzaghi si èla ...1 febbraio 2021Milan Inter Lazio Serie A Parenti serpenti, anche all'ombra del Vesuvio. ...schiaffi tutti i giorni" ha detto Rino riferendosi ai contatti che il presidente partenopeo ha...L'Atalanta conclude le operazioni per il nuovo trequartista. Il talentuoso calciatore arriverà per riempire il vuoto lasciato da Gomez ...Classe 1996, nazionale ucraino dal 2016, Kovalenko nasce trequartista e si impone come uno dei grandi talenti del calcio ucraino, prenderà la casella lasciata vuota dal Papu Gomez, passato una settima ...