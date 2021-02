Atalanta Lazio: Reina decisivo con i piedi, lo spagnolo è un playmaker – ANALISI TATTICA (Di lunedì 1 febbraio 2021) Atalanta Lazio ha rilanciato le ambizioni dei biancocelesti di Simone Inzaghi complice anche l’ennesima prova di livello di Milinkovic-Savic e di Reina in versione “playmaker” La Lazio si riscatta alla grande dopo l’eliminazione in Coppa Italia, centrando al Gewiss Stadium un successo tanto difficile quanto decisivo in termini di classifica. I biancocelesti sono stati bravi a indirizzare il match sui binari giusti, visto che il gol dopo pochi minuti di Marusic ha consentito agli ospiti di fare il tipo di partita che volevano. E’ stata una partita che ha mostrato con evidenza molti pregi della Lazio di Inzaghi che spesso non vengono sottolineati abbastanza. I biancocelesti vengono quasi sempre elogiati per l’efficacia delle proprie ripartenze in campo aperto, dando ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha rilanciato le ambizioni dei biancocelesti di Simone Inzaghi complice anche l’ennesima prova di livello di Milinkovic-Savic e diin versione “” Lasi riscatta alla grande dopo l’eliminazione in Coppa Italia, centrando al Gewiss Stadium un successo tanto difficile quantoin termini di classifica. I biancocelesti sono stati bravi a indirizzare il match sui binari giusti, visto che il gol dopo pochi minuti di Marusic ha consentito agli ospiti di fare il tipo di partita che volevano. E’ stata una partita che ha mostrato con evidenza molti pregi delladi Inzaghi che spesso non vengono sottolineati abbastanza. I biancocelesti vengono quasi sempre elogiati per l’efficacia delle proprie ripartenze in campo aperto, dando ...

