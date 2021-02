Atalanta - Lazio: Lazzari, che gesto. A Spezia rigore ok Chabot - Delofeu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Spezia - Udinese " Buona direzione di Di Martino nel match dell'ora di pranzo. Solare il calcio di rigore concesso al 51' ai friulani: Deulofeu in dribbling entra in area e quasi sulla linea di fondo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Udinese " Buona direzione di Di Martino nel match dell'ora di pranzo. Solare il calcio diconcesso al 51' ai friulani: Deulofeu in dribbling entra in area e quasi sulla linea di fondo ...

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - SkySport : Atalanta-Lazio, Gasperini: 'Nervosismo a fine gara? Loro con noi perdono spesso....' - LiderEsDeporte : Lazio tumba al Atalanta - LALAZIOMIA : CorSera | La Lazio si prende tutto, rivincita sull’Atalanta -