Atalanta | Kovalenko | “Contento di essere qui Malinovskyi me ne ha sempre parlato bene”

"Mi aspettavo di arrivare in anticipo, lo volevo davvero e sono Contento che sia successo". Queste le prime dichiarazioni di Viktor Kovalenko come nuovo acquisto dell'Atalanta dopo essersi liberato dal contratto con lo Shakhtar Donetsk. "Malinovskyi mi ha sempre parlato positivamente di questa squadra, di com'è qua. Bergamo è una città molto bella e tranquilla – ha proseguito il centrocampista ucraino ai canali ufficiali del club nerazzurro – Non vedo l'ora di vedere i tifosi nerazzurri, so che sono grandi appassionati di calcio e sostengono molto la squadra. Speriamo che questa situazione finisca presto: vi aspetto allo stadio. Come sono come giocatore penso che spetti deciderlo agli allenatori. Sono un uomo grato, aperto e sorridente: per me è un'esperienza nuova, sono felice di ..."

