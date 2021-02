AstraZeneca, la Viola stronca Arcuri: "Il vaccino non blocca il contagio" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gabriele Laganà In un messaggio su Twitter l’immunologa Antonella Viola ha spiegato che il farmaco di AstraZeneca "blocca la malattia in circa 6 su 10 vaccinati" bloccare il contagio mediante l’utilizzo del vaccino di AstraZeneca potrebbe non essere la strada giusta per sconfiggere il coronavirus. L’immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola, con un messaggio pubblicato su Twitter ha sostanzialmente bocciato il piano di Arcuri che prevede l’uso del farmaco per fermare le infezioni da Covid. Il motivo, secondo l’esperta, è legato alla "mancanza di dati che dimostrino che il vaccino blocca il contagio". La Viola ha sottolineato che oggi si sa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gabriele Laganà In un messaggio su Twitter l’immunologa Antonellaha spiegato che il farmaco dila malattia in circa 6 su 10 vaccinati"re ilmediante l’utilizzo deldipotrebbe non essere la strada giusta per sconfiggere il coronavirus. L’immunologa dell'Università di Padova, Antonella, con un messaggio pubblicato su Twitter ha sostanzialmente bocciato il piano diche prevede l’uso del farmaco per fermare le infezioni da Covid. Il motivo, secondo l’esperta, è legato alla "mancanza di dati che dimostrino che ilil". Laha sottolineato che oggi si sa ...

