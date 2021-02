Aspi: Cdp-fondi ad Atlantia chiedono altro tempo, offerta entro febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ancora un mese per preparare l'offerta vincolante per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia. Come era nelle attese, il consorzio formato da Cassa Depositi e Prestiti e i due fondi esteri Blackstone e Macquarie ha chiesto ancora tempo, tutto il mese di febbraio, per poter chiudere la due diligence e presentare la proposta d'acquisto. Una richiesta, secondo quanto s'apprende da fonti finanziarie, contenuta in una lettera che il consorzio ha inviato ieri sera ad Atlantia. Nella missiva, sempre a quanto s'apprende, non ci sarebbe un'indicazione di prezzo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ancora un mese per preparare l'vincolante per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia. Come era nelle attese, il consorzio formato da Cassa Depositi e Prestiti e i dueesteri Blackstone e Macquarie ha chiesto ancora, tutto il mese di, per poter chiudere la due diligence e presentare la proposta d'acquisto. Una richiesta, secondo quanto s'apprende da fonti finanziarie, contenuta in una lettera che il consorzio ha inviato ieri sera ad. Nella missiva, sempre a quanto s'apprende, non ci sarebbe un'indicazione di prezzo.

