Asia Argento in diretta: “Su di me etichetta della dark lady… ho interpretato la pazza e la prostituta, ma non sono così” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 17.15 l’attrice è stata in diretta sulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it per presentare Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme), intervistata da Claudia Rossi e Davide Turrini. Biopic tormentato e generoso, maledetto e fragilissimo: dalla cattiveria di sua madre Daria che la picchiava in continuazione all’assenza di padre Dario, passando per l’esordio come attrice a nove anni e una carriera precoce fino ai film girati ad Hollywood e da regista a nemmeno trent’anni, Asia si mette a nudo, espone proprio quel cuore selvaggio in copertina del libro trafitto dal farsi della vita. Ed è davvero un modo per scoprire la personalità dell’attrice e regista, lontana da quella troppe volte messa in scena dal “gossip”. D’altra parte è lei stessa a scherzare sul ruolo “dark” che le hanno sempre dato, nel tempo: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 17.15 l’attrice è stata insulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it per presentare Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme), intervistata da Claudia Rossi e Davide Turrini. Biopic tormentato e generoso, maledetto e fragilissimo: dalla cattiveria di sua madre Daria che la picchiava in continuazione all’assenza di padre Dario, passando per l’esordio come attrice a nove anni e una carriera precoce fino ai film girati ad Hollywood e da regista a nemmeno trent’anni,si mette a nudo, espone proprio quel cuore selvaggio in copertina del libro trafitto dal farsivita. Ed è davvero un modo per scoprire la personalità dell’attrice e regista, lontana da quella troppe volte messa in scena dal “gossip”. D’altra parte è lei stessa a scherzare sul ruolo “” che le hanno sempre dato, nel tempo: “Non ...

