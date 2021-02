Asia Argento in diretta a FQMagazine: “Il cinema è feroce, vi spiego perché…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 17.15 l’attrice è stata in diretta sulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it per presentare Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme), intervistata da Claudia Rossi e Davide Turrini. Biopic tormentato e generoso, maledetto e fragilissimo: dalla cattiveria di sua madre Daria che la picchiava in continuazione all’assenza di padre Dario, passando per l’esordio come attrice a nove anni e una carriera precoce fino ai film girati ad Hollywood e da regista a nemmeno trent’anni, Asia si mette a nudo, espone proprio quel cuore selvaggio in copertina del libro trafitto dal farsi della vita. Ed è davvero un modo per scoprire la personalità dell’attrice e regista, lontana da quella troppe volte messa in scena dal “gossip”. L’attrice ha parlato delle sue esperienze sul set, e anche di quella volta che Nanni Moretti non fu troppo leggero… Rivedi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 17.15 l’attrice è stata insulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it per presentare Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme), intervistata da Claudia Rossi e Davide Turrini. Biopic tormentato e generoso, maledetto e fragilissimo: dalla cattiveria di sua madre Daria che la picchiava in continuazione all’assenza di padre Dario, passando per l’esordio come attrice a nove anni e una carriera precoce fino ai film girati ad Hollywood e da regista a nemmeno trent’anni,si mette a nudo, espone proprio quel cuore selvaggio in copertina del libro trafitto dal farsi della vita. Ed è davvero un modo per scoprire la personalità dell’attrice e regista, lontana da quella troppe volte messa in scena dal “gossip”. L’attrice ha parlato delle sue esperienze sul set, e anche di quella volta che Nanni Moretti non fu troppo leggero… Rivedi la ...

