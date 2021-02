Ascolti tv, sempre buoni dati per “Domenica In” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ottimi Ascolti con oltre 3 milioni e 435 mila telespettatori con il 18% di share Continua il successo delle Domenica Rai con “Domenica In” condotto come sempre da Mara Venier. L’appuntamento di Domenica 31 gennaio ha totalizzato oltre 3 milioni e 435 mila spettatori con il 18% di share. Nel dettaglio: 3.558.000 telespettatori con il 18.2% di share per la prima parte e 3.314.000 telespettatori con il 18.3% di share per la seconda parte. Tanti come sempre gli ospiti e i temi toccati con tanta attenzione anche all’attualità e focus su vaccini e situazione epidemiologica. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ottimicon oltre 3 milioni e 435 mila telespettatori con il 18% di share Continua il successo delleRai con “In” condotto comeda Mara Venier. L’appuntamento di31 gennaio ha totalizzato oltre 3 milioni e 435 mila spettatori con il 18% di share. Nel dettaglio: 3.558.000 telespettatori con il 18.2% di share per la prima parte e 3.314.000 telespettatori con il 18.3% di share per la seconda parte. Tanti comegli ospiti e i temi toccati con tanta attenzione anche all’attualità e focus su vaccini e situazione epidemiologica. L'articolo 361magazine.

