Arresto shock negli Usa: manette e spray urticante su bambina di 9 anni afroamericana | VIDEO

Immobilizzata, con la faccia sulla neve, spruzzata con una sostanza irritante e ammanettata: tutto questo è successo a una bambina di 9 anni afroamericana di Rochester, cittadina americana dove qualche mese fa erano montate le proteste per la morte di Daniel Prude. La scena è stata ripresa dalle body cam presenti sulle tute degli agenti. I poliziotti erano intervenuti per una lite familiare a casa. Rochester police said this handcuffed, 9-year-old girl's actions "required" them to pepper spray her. Big trigger warning. Horrifying. pic.twitter.com/HQODyZlzTs — Joshua Potash (@JoshuaPotash) February 1, 2021 "In questo incidente è stato fatto del male ad una bambina – ha commentato la sindaca della cittadina dell'upstate New York, Lovely Warren -, io ho ho una figlia di 10 anni, questo ...

