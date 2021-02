Arresto shock negli Usa contro una bambina afroamericana di 9 anni E Biden che dice? video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un altroviolento da parte della polizia Usa. Si tratta di unadi 9. L’hanno prelevata con la forza mentre continuava a gridare “voglio il mio papà“. Immobilizzata con la faccia sulla neve e ammanettata. E le hanno spruzzato una sostanza irritante sugli occhi perché si rifiutava di entrare nell’auto.di una bimbadi 9con lo spray urticante Così due agenti della polizia di Rochester hanno arrestato ladi 9dopo essere intervenuti per una lite familiare a casa. Come dimostra ilregistrato dalle loro body cam. Nel meraviglioso mondo di Joeaccade ancora quello che accadeva sotto il “cattivo” Trump. Anche se ...

Adnkronos : #Arresto shock in #Usa, manette e spray al peperoncino su bimba di 9 anni - gurulku : RT @Aramcheck76: Però danno lezioni. - vannisantoni : RT @Aramcheck76: Però danno lezioni. - LeoFiorino : RT @Adnkronos: #Arresto shock in #Usa, manette e spray al peperoncino su bimba di 9 anni - Rosyfree74 : RT @Aramcheck76: Però danno lezioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto shock

negli Stati Uniti: una bambina di 9 anni è stata ammanettata dalla polizia, che le ha anche spruzzato spray urticante per immobilizzarla. E' avvenuto a Rochester, a nord di New York. Le ...negli Stati Uniti: una bambina di 9 anni è stata ammanettata dalla polizia, che le ha anche spruzzato spray urticante per immobilizzarla. E' avvenuto a Rochester, a nord di New York. Le ...Negli Usa, un video sta facendo molto discutere sembra destinato a fare esplodere nuove polemiche in merito alle violenze della polizia ...Virale il filmato girato da una body cam: gli agenti immobilizzano una ragazzina, la ammanettano e le spruzzano uno spray urticante per farla entrare nella ...