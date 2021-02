Ardea, senza mascherina e ubriaca si scaglia contro i militari (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano i controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Anzio. Da mercoledì 27 a sabato 30 gennaio, i militari hanno effettuato dei servizi mirati per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dai DPCM. controlli orientati sulla prevenzione dei reati e sulla verifica del rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo della mascherina. Questi servizi, di tipo preventivo e svolti sotto il coordinamento dalla Compagnia di Anzio e sinergicamente dai cinque Comandi Arma presenti sui tre comuni (Anzio, Ardea e Nettuno), hanno visto l’impegno complessivo di 40 militari. I controlli ad Ardea, Nettuno e Anzio Nel corso dei controlli – svolti nei comuni di Ardea, Nettuno ed Anzio e che hanno anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano illi a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Anzio. Da mercoledì 27 a sabato 30 gennaio, ihanno effettuato dei servizi mirati per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dai DPCM.lli orientati sulla prevenzione dei reati e sulla verifica del rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo della. Questi servizi, di tipo preventivo e svolti sotto il coordinamento dalla Compagnia di Anzio e sinergicamente dai cinque Comandi Arma presenti sui tre comuni (Anzio,e Nettuno), hanno visto l’impegno complessivo di 40. Illi ad, Nettuno e Anzio Nel corso deilli – svolti nei comuni di, Nettuno ed Anzio e che hanno anche ...

