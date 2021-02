Aprilia | il Covid uccide Gianfranco Compagno | era un punto di riferimento per i giovani giornalisti

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Coronavirus ha seminato nuove lacrime nella città di, dove questa mattina è deceduto. Dai primi giorni di gennaio era risultato, assieme a sua moglie, positivo al-19 ed erano entrambi stati trasportati in ospedale per le cure. Purtropponon ce l’ha fatta e si è spento all’età di 70 anni al Santa Maria Gioretti di Latina, proprio questa mattina. Le sue condizioni di salute erano già delicate, essendosi dovuto sottoporre ad un trapianto di rene in passato.era un uomo appassionato di politica e cultura, firma storica del Pontinoe de Il Giornale del Lazio, ha lasciato un enorme vuoto in tante comunità del pontino. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 943 positivi: Roma a quota 400, i dati di oggi 31 ...

...anni ed era stato ricoverato a causa del. Una vita in prima linea per i diritti dei pubblicisti e dei collaboratori, con i media locali aveva tenuto a battesimo una serie di giovani di...E' morto a 71 anni Gianfranco Compagno, giornalista pontino con una lunga esperienza in diverse testate. Ricoverato all'ospedale Goretti per il Covid, ha perso la sua battaglia contro la malattia. Il ...Se n'è andato questa mattina all'ospedale 'S.M. Goretti' di Latina dove era ricoverato a causa del covid-19, Gianfranco Compagno, il noto giornalista di ...