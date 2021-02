Aperte nel Lazio le prenotazioni del vaccino Covid per gli over 80 (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Attivo dalle 12 di lunedì primo febbraio il servizio di prenotazione del vaccino anti Covid per le persone di età pari o superiore 80 anni che risiedono nel Lazio. Il servizio sarà operativo attraverso il portale saluteLazio.it e includerà nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Inizialmente la schermata di presentazione sul sito non indicava l'orario di avvio delle prenotazioni, diceva 'Il sistema sarà attivo da lunedi' 1 febbraio'. Poi, qualche minuito dopo le 9, è stata cambiata in 'Il sistema sarà attivo da lunedì 1 febbraio - ore 12:00'. Vengono segnalate proteste sulla rete web da parte di chi s'aspettava che il tutto scattasse 12 ore prima. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. Potranno fare la prenotazione anche familiari o conoscenti della persona interessata, ovviamente ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Attivo dalle 12 di lunedì primo febbraio il servizio di prenotazione delantiper le persone di età pari o superiore 80 anni che risiedono nel. Il servizio sarà operativo attraverso il portale salute.it e includerà nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Inizialmente la schermata di presentazione sul sito non indicava l'orario di avvio delle prenotazioni, diceva 'Il sistema sarà attivo da lunedi' 1 febbraio'. Poi, qualche minuito dopo le 9, è stata cambiata in 'Il sistema sarà attivo da lunedì 1 febbraio - ore 12:00'. Vengono segnalate proteste sulla rete web da parte di chi s'aspettava che il tutto scattasse 12 ore prima. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. Potranno fare la prenotazione anche familiari o conoscenti della persona interessata, ovviamente ...

