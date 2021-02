Anticipazioni Un posto al sole | dall’1 al 5 febbraio 2021 | Giulia scopre l’identità dell’aggressore di Silvia

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ledi “Unalal 5Nella puntata di lunedì 1che il fratello di Thea è l’uomo cheha identificato come suo aggressore ma Niko la invita a non intraprendere iniziative personali, per non ostacolare il suo lavoro di avvocato. Angela si chiede perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli. Nella puntata di martedì 2, a causa del coinvolgimento di Niko come avvocato di Emil,e Michele vivono un nuovo momento di tensione. Patrizio e Vittorio decidono di tirare a sorte la permanenza nel seminterrato ignari che qualcun altro stia per sconvolgere ...