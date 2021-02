Andrea Pucci affossa Alda D’Eusanio, il commento al vetriolo (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrea Pucci ha deciso di dire la sua in merito alle parole utilizzate al Grande Fratello Vip da Alda D’Eusanio, ecco cosa è successo. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 gli umori non sono dei migliori, a poche ore dal suo ingresso Alda D’Eusanio ha pronunciato la parola negr*, non avendola riferita a nessuno dei presenti i produttori hanno chiesto al pubblico di pronunciarsi in merito alla sua presenza. Sarà proprio un televoto flash a decidere il destino della nota conduttrice, tuttavia sul web sono iniziati i primi malumori in particolar modo Andrea Pucci ha voluto dire la sua in merito a questa intricata vicenda. LEGGI ANCHE>>> GF VIP 5, Alda D’Eusanio un anno in ospedale: che è ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)ha deciso di dire la sua in merito alle parole utilizzate al Grande Fratello Vip da, ecco cosa è successo. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 gli umori non sono dei migliori, a poche ore dal suo ingressoha pronunciato la parola negr*, non avendola riferita a nessuno dei presenti i produttori hanno chiesto al pubblico di pronunciarsi in merito alla sua presenza. Sarà proprio un televoto flash a decidere il destino della nota conduttrice, tuttavia sul web sono iniziati i primi malumori in particolar modoha voluto dire la sua in merito a questa intricata vicenda. LEGGI ANCHE>>> GF VIP 5,un anno in ospedale: che è ...

