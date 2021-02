Anche Bassetti contro tampone al kiwi positivo e medico negazionista: la lite con Mariano Amici (Di lunedì 1 febbraio 2021) Davvero singolare quanto avvenuto ieri sera su LA7, durante l’ultima puntata di “L’Arena“, quando ci è stato mostrato ancora una volta il test con il tampone al kiwi positivo. Ne abbiamo parlato alcune settimane fa, provando a spiegare a tutti per quale ragione uno studio di questo tipo non avesse alcuna valenza scientifica. Ebbene, in queste ore è tornata attuale la vicenda, considerando il fatto che Giletti ha deciso di ospitare Mariano Amici, medico negazionista che ha diffuso il famoso video. A sorpresa, è arrivato uno scontro molto duro tra quest’ultimo e Bassetti. La lite tra Bassetti e Mariano Amici: tampone al kiwi ... Leggi su bufale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Davvero singolare quanto avvenuto ieri sera su LA7, durante l’ultima puntata di “L’Arena“, quando ci è stato mostrato ancora una volta il test con ilal. Ne abbiamo parlato alcune settimane fa, provando a spiegare a tutti per quale ragione uno studio di questo tipo non avesse alcuna valenza scientifica. Ebbene, in queste ore è tornata attuale la vicenda, considerando il fatto che Giletti ha deciso di ospitareche ha diffuso il famoso video. A sorpresa, è arrivato uno smolto duro tra quest’ultimo e. Latraal...

