Almanacco di lunedì 1° febbraio | 32° giorno del 2021 | 5settimana

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Governo Bonomi III (DC, PCI, PLI, Partito Democratico del Lavoro), propose il Decreto che estendeva alle donne il diritto di voto, varato dal CdM il 1°'45 e pubblicato in Gazzetta ...

bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 1 Febbraio 2021 - - ruvesi_it : ALMANACCO DI - ilbassanese : Lunedì 1 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 25 Gennaio 2021 - - ruvesi_it : ALMANACCO DI -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco lunedì

www.ilsudonline.it

FRASE DEL GIORNO - I capricci della Callas non tolgono a me più di quanto non tolgano a lei stessa. (Renata Tebaldi) SANTI DEL GIORNO - Santa Brigida d'Irlanda (Badessa, protettrice di lattai, poeti,...Così, alle 22 di29 gennaio '51, la radio (la TV nacque nel '54) diffuse la voce di Nunzio Filogamo che annunciò l'inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, ospitata ...