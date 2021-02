Alfa Romeo - Jean-Philippe Imparato visita il Museo di Arese (Di lunedì 1 febbraio 2021) Studiare il passato per farne tesoro in futuro. Jean-Philippe Imparato, da pochi giorni a capo dell'Alfa Romeo, ha già iniziato a muovere i primi passi in un mondo, quello del Biscione, contraddistinto da una gloriosa tradizione a cui i nuovi modelli non potranno che rendere omaggio. Anche per questo, nelle scorse ore il nuovo amministratore delegato ha visitato il Museo storico di Arese, un vero e proprio santuario per gli appassionati della Casa lombarda. Passato e futuro. Imparato ha dato testimonianza della sua visita postando alcune foto su Twitter e definendo l'esperienza come "un viaggio stimolante attraverso innumerevoli design rivoluzionari e iconiche leggende apparse su strada e in pista". Un tesoro di cui ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) Studiare il passato per farne tesoro in futuro., da pochi giorni a capo dell', ha già iniziato a muovere i primi passi in un mondo, quello del Biscione, contraddistinto da una gloriosa tradizione a cui i nuovi modelli non potranno che rendere omaggio. Anche per questo, nelle scorse ore il nuovo amministratore delegato hato ilstorico di, un vero e proprio santuario per gli appassionati della Casa lombarda. Passato e futuro.ha dato testimonianza della suapostando alcune foto su Twitter e definendo l'esperienza come "un viaggio stimolante attraverso innumerevoli design rivoluzionari e iconiche leggende apparse su strada e in pista". Un tesoro di cui ...

dinoadduci : Alfa Romeo - Jean-Philippe Imparato visita il Museo di Arese - autostories_it : 24 ORE DI LE MANS 1965 Alla prima Teodoro Zeccoli esce di pista con l'Alfa Romeo Giulia TZ2 dell'Autodelta . Nel d… - zapper666 : RT @LienhardRacing: Alfa Romeo Giulia GTA © by eCARt - deadcow48 : RT @LienhardRacing: Alfa Romeo Giulia GTA © by eCARt - ungr_m3p : RT @LienhardRacing: Alfa Romeo Giulia GTA © by eCARt -