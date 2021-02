Alessandra Panzone | “Il teatro come palestra formativa per sviluppare empatia”

Leggi su funweek

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervista a un’attrice oggi trasformatasi in amministratrice di tournée per l’associazione culturale fiorentina ‘Arca Azzurra’, che ha saputo cogliere con grande intelligenza alcune critiche sollevate già in tempi ordinari al mondo teatrale: la scarsa attenzione alla comunicazione e alla formazione del pubblico, mostrando la grande passione e il duro lavoro che c’è ‘dietro’ ogni rappresentazione Il piccolo grande miracolo che si sta realizzando di fronte a una platea priva di spettatori è quello dello storicocomunale Niccolini di San Casciano (Fi), aperto in questi giorni per le prove di una nuova scrittura drammaturgica. Nella sua sala ottocentesca, la più ampia del Chianti, sta infatti nascendo l’ultimo lavoro di ‘Arca Azzurra’, la compagnia residente nello stabile chiantigiano diretta da Ugo Chiti, che firma il libero adattamento e la regia di ‘A ...