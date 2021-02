Alda D’Eusanio rischia la squalifica per una frase razzista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe essere una permanenza lampo quella di Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip. La giornalista è finita nella bufera nemmeno 24 ore dopo il suo ingresso nel reality di Canale 5 a causa di una frase razzista, e sui social se ne chiede la squalifica. L’episodio incriminato è accaduto mentre Alda D’Eusanio conversava con gli altri concorrenti. A Tommaso Zorzi, che scherzando le faceva notare che dopo tre giorni l’ospite puzza come il pesce, D’Eusanio ha replicato: “Il pesce di chi?”. “Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare”, è intervenuta Carlotta Dell’Isola. E la D’Eusanio ha concluso: “Perché, vedi qualche negro da queste parti?“. Gli altri concorrenti a questo punto hanno provato a cambiare discorso, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe essere una permanenza lampo quella dinella casa del Grande Fratello Vip. La giornalista è finita nella bufera nemmeno 24 ore dopo il suo ingresso nel reality di Canale 5 a causa di una, e sui social se ne chiede la. L’episodio incriminato è accaduto mentreconversava con gli altri concorrenti. A Tommaso Zorzi, che scherzando le faceva notare che dopo tre giorni l’ospite puzza come il pesce,ha replicato: “Il pesce di chi?”. “Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare”, è intervenuta Carlotta Dell’Isola. E laha concluso: “Perché, vedi qualche negro da queste parti?“. Gli altri concorrenti a questo punto hanno provato a cambiare discorso, ma ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio su Maria Teresa Ruta: 'un cesto di lumache ha meno corna di lei' - Sanela72373368 : RT @EireenViolet: Anticipazioni GF Vip,lunedì 1 febbraio:un colpo di scena, e l'eliminazione a sorpresa! Ci saranno dei forti colpi di scen… - outrajed : RT @Tristan__esdpv: Manifesting Alda D’Eusanio direttamente in finale #GFVIP - infoitcultura : Alda D’Eusanio, in forma prima di entrare al GFVIP in totale sicurezza e salute -