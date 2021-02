Alcantara e Toyota insieme per una guida sportiva e sostenibile

(Di lunedì 1 febbraio 2021)personalizza con la sua eccellenza tecnica ed estetica i sedili della nuova versionedel modello icona del segmento C-SUV diC-HR GR SPORT, ispirata ai modelli GR orientati alle prestazioni e ai colori delle livree diGazoo Racing. Il look grintoso del nuovo crossover C-HR GR SPORT accoglie all’interno sedili dall’inimitabile soft touchDark Black, abbinato alla pelle, esaltato da un rincorrersi di impunture parallele rosse e grigio chiaro a contrasto, ispirate al logo GR. La personalizzazione insottolinea il carattere sportivo dell’allestimento, grazie alle sue elevate prestazione tecniche (leggera e traspirante con presa e resistenza eccellenti) e all’impareggiabile sensazione di comfort e lusso, in un mix perfettamente ...

ilmessaggeroit : Toyota C-HR GR Sport, quando il crossover ibrido più venduto si riveste d’Alcantara - lillydessi : Toyota e Alcantara: ecco com'è la C-hr Gr Sport - Il Sole 24 ORE - infoitscienza : Toyota e Alcantara: ecco com'è la C-hr Gr Sport - edisonpaviles1 : RT @sole24ore: Toyota e Alcantara: ecco com'è la C-hr Gr Sport - sole24ore : Toyota e Alcantara: ecco com'è la C-hr Gr Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Alcantara Toyota

Il Sole 24 ORE

Un incontro reso possibile anche da una comunanza di visioni visto che storicamenteha fatto della riduzione dell'impatto ambientale uno dei suoi cavalli di battaglia eè dal 2009 un'...Pronto al debutto il nuovoC - HR GR Sport. Gli interni presentano una nuova finitura dell'abitacolo in Cool Silver . I sedili sono ine in pelle: i materiali esaltano il carattere ...Alcantara, il materiale Made in Italy per eccellenza, si conferma ancora una volta la scelta privilegiata di Toyota; insieme i due brand assicurano un’esperienza di guida sportiva nel rispetto dell’am ...Lifestyle - Alcantara personalizza con la sua eccellenza tecnica ed estetica i sedili della nuova versione sportiva del modello icona del segmento C-SUV di Toyota C-HR - Redazione James ...