Alba Parietti svela cosa ha detto ad Andrea Zelletta nel backstage del GF Vip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo scorso venerdì Andrea Zelletta, quando è stato chiamato in studio insieme a Pierpaolo Pretelli per scoprire l'esito del televoto, ha incrociato Alba Parietti con cui ha avuto l'opportunità di scambiarsi qualche battuta. Una volta rientrato in casa Croccantino ha raccontato l'accaduto e molte persone sul web hanno chiesto la squalifica. Ad intervenire è stata quindi proprio la Parietti con un lungo post su Instagram: "Voglio chiarire per chi ha addirittura è arrivato a chiedere la "squalifica" di Andrea, che io stavo andando via dalla passerella, mentre lo stavano microfonando fuori. Lui non mi ha visto perché ero dietro, quindi è tutta colpa mia, sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato "Andrea, sei tu?

