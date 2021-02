Airaudo | «Trattare con Tavares o sarà come Marchionne»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 2 febbraio 2021) Giorgio, dopo una legislatura in parlamento lei è tornato all’ovile della Fiom con l’incarico di segretario regionale del Piemonte ed l’unico sindacalista odierno ad aver trattato dall’inizio con Sergiolo paragona a? Il primo discorso diè incredibilmente assonante con quello di, pur in periodo storico molto diverso: sono passati 15 anni, un’era per l’industria dell’automobile. L’assonanza c’è sopratttutto sul fatto che il problema della fusione non è il costo del lavoro su unità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.