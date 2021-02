Affari Ufficiali LIVE | Ninkovic firma con l’Ascoli

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato, come ogni anno, per le 20:00. Seguiremotutte le operazioni di quest’ultima giornata di trattative. 19.47: Vicenza, accordo fino a giugno con Davide Lanzafame 19.46: West Bromwich, dal Celta Vigo arriva il centrocampista turco Yokuslu 19.43: Ascoli, arriva dalla Reggina l’attaccante francese Gabriel Charpentier 19.40: Brescia, depositato il contratto dell’ex Ascoli Nikola19.30: Sassuolo, dal Monopoli arriva Samele 19.28: Frosinone, ceduto Tabanelli in prestito al Pescara 19. 25: Deportivo La Coruna, Diego Rolan va in Egitto eper il Pyramids 19.15: Mandragora dalla Juventus al Torino con prestito con obbligo di riscatto 19. 14: Reggina, dal Bologna arriva Okwonkwo in prestito fino a giugno 19.00: Frosinone, depositato il contratto di ...