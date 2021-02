Addio a Marc Wilmore | sceneggiatore geniale dei Simpson

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Uno dei produttori edei, morto per complicazioni causate dal Covid all et di 57 anni. Lo ha annunciato suo fratello Larry sui social. Nella sua carriera...

Il mio dolce fratello,Edward Wilmore, morto la scorsa notte combattendo contro il Covid e altri nemici che gli hanno causato molto dolore per diversi anni , ha scritto il fratello su Twitter, ...Wilmore, che ha lavorato anche in progetti come In Living Color , The PJs e F Is For Family , è entrato a far parte dello staff di sceneggiatori dei Simpsons a partire dalla tredicesima ...Uno dei produttori e sceneggiatore dei Simpson, Marc Wilmore , è morto per complicazioni causate dal Covid all’età di 57 anni. Lo ha annunciato suo ...E' morto a causa del coronavirus, Marc Wilmore, storico sceneggiatore dei "Simpson". L'uomo aveva 57 anni e soffriva di varie patologie pregresse, che il virus ha aggravato. A dare la notizia il frate ...