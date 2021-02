Accordo Ue-Cina sugli investimenti: il gioco non vale la candela? (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Accordo Ue-Cina Qual è il filo rosso che lega tre documenti apparentemente tra loro così dissimili come l’Accordo sino-britannico su Hong Kong (1984), l’adesione della Cina all’OMC (2001) e il “Comprehensive Agreement on Investment” (CAI) raggiunto in principio da Pechino e Bruxelles il 30 dicembre scorso? Condividono la medesima struttura strategica. In tutti e tre i casi, muovendo da una diversità di fondo negli obiettivi delle parti, si arriva a concludere un’intesa che garantisce il predominio dell’attore più aggressivo. In ciascuno di essi, strategie e tattiche negoziali cinesi hanno fatto la differenza: mentre Pechino sfrutta calendario e circostanze esterne a proprio vantaggio perseguendo obiettivi geopolitici, le sue controparti “limitano” le ambizioni a scopi di cooperazione e finiscono per seguire le ... Leggi su leurispes (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Ue-Qual è il filo rosso che lega tre documenti apparentemente tra loro così dissimili come l’sino-britannico su Hong Kong (1984), l’adesione dellaall’OMC (2001) e il “Comprehensive Agreement on Investment” (CAI) raggiunto in principio da Pechino e Bruxelles il 30 dicembre scorso? Condividono la medesima struttura strategica. In tutti e tre i casi, muovendo da una diversità di fondo negli obiettivi delle parti, si arriva a concludere un’intesa che garantisce il predominio dell’attore più aggressivo. In ciascuno di essi, strategie e tattiche negoziali cinesi hanno fatto la differenza: mentre Pechino sfrutta calendario e circostanze esterne a proprio vantaggio perseguendo obiettivi geopolitici, le sue controparti “limitano” le ambizioni a scopi di cooperazione e finiscono per seguire le ...

