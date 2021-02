Abraham Garcia e Giulia Salemi | ecco cosa c’è stato tra di loro | “Entro al GF Vip senza problemi” – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)c’èveramente tra? Il ragazzo in cerca di popolarità (pare stia debuttando al cinema) è piombato da Barbara d’Urso per discutere dellapassata relazione e svela di essere pronto a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando pure del presunto flirt (poi smentito)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La risposta dinon si fa attendere: 'Non sono quattro anni che non ci vediamo, ci siamo visti poco fa, due anni fa all'incirca l'ultima volta. A volte nella casa non la vedo felice. Con me era ...Cosa c'è stato veramente trae Giulia Salemi ? Il ragazzo in cerca di popolarità (pare stia debuttando al cinema) è piombato da Barbara d'Urso per discutere della loro passata relazione e svela di essere pronto a ...Ospite di Live Non è la d'Urso Abraham Garcia, ex fidanzato di Giulia Salemi, svela quanto tempo sono stati insieme (VIDEO) ...Abraham Garcia è un popolare influencer e personaggio televisivo spagnolo. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere su di lui.