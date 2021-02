Abbandono scolastico, Italia tra i peggiori paesi in Europa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si torna finalmente in classe. Nei prossimi giorni, quasi tutti gli studenti delle superiori (tranne in Sicilia, dove si è deciso di posticipare le riaperture all?8 febbraio) riprenderanno confidenza con la scuola in presenza. Una delle incognite più grandi sarà quella di valutare i ‘danni’ prodotti da quasi dodici mesi (salvo poche settimane di lezioni ‘dal vivo’ tra fine settembre e fine ottobre) di didattica a distanza, con tutte le criticità del caso: arretratezza tecnologica delle famiglie, disorganizzazione delle scuole, distrazione, etc. In tanti, nel frattempo, per le ragioni più varie potrebbero essersi persi per strada. Anche perché, quella dell’Abbandono degli studi, è una criticità che aleggia da sempre sul nostro Paese. In Europa, nonostante i progressi degli ultimi anni, siamo tra i peggiori nel garantire ai nostri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si torna finalmente in classe. Nei prossimi giorni, quasi tutti gli studenti delle superiori (tranne in Sicilia, dove si è deciso di posticipare le riaperture all?8 febbraio) riprenderanno confidenza con la scuola in presenza. Una delle incognite più grandi sarà quella di valutare i ‘danni’ prodotti da quasi dodici mesi (salvo poche settimane di lezioni ‘dal vivo’ tra fine settembre e fine ottobre) di didattica a distanza, con tutte le criticità del caso: arretratezza tecnologica delle famiglie, disorganizzazione delle scuole, distrazione, etc. In tanti, nel frattempo, per le ragioni più varie potrebbero essersi persi per strada. Anche perché, quella dell’degli studi, è una criticità che aleggia da sempre sul nostro Paese. In, nonostante i progressi degli ultimi anni, siamo tra inel garantire ai nostri ...

