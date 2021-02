A tutto Armando Izzo: da Scampia alla Nazionale italiana, dalla miseria economica alla ricchezza umana (Di lunedì 1 febbraio 2021) Armando Izzo si racconta: e lo fa nella maniera più semplice, naturale, umile e coinvolgente possibile. Leggi su 90min (Di lunedì 1 febbraio 2021)si racconta: e lo fa nella maniera più semplice, naturale, umile e coinvolgente possibile.

Lajibolala2323 : Comunque queste donne che non dicono mai ad Armando 'senti troglodita, stai zitto, attanto e non ti permettere di f… - Anna_Lo76 : Sotterrate questo pescivendolo peracottaro di Armando per favore, con tutto il rispetto per la categoria. È un' ag… - RikyBiondi46664 : Che cafone Armando.. fa davvero schifo e pretende di decidere tutto lui #uominiedonne - Alessio18940652 : #uominiedonne Si Armando,tutto il mondo è straconvinto che tu sia di bassissimo livello! - aldagrassa : Armando un pomeriggio portala a fare shopping , come l'altro corteggiatore. Vedrai risolverai tutto.#uominiedonne -