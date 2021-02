A rischio rating il 42 per cento delle imprese pugliesi con fatturato fra i 5 ed i 50 milioni di euro Analisi di Studio Temporary Manager (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Crisi d’impresa, piano di risanamento, ristrutturazione aziendale (c.d. Turnaround), sono state tra le parole più ricorrenti del 2020 appena trascorso e le prossime su cui puntare. Un anno complesso per le PMI italiane, che ha visto secondo il Cerved un aumento dei default del +10% rispetto ai mesi pre-Covid e la previsione di un raddoppio per il 2021, nonostante gli aiuti statali e le speranze affidate al Recovery Plan. Ma qual è la situazione oggi? Quante imprese non ce la faranno quando le moratorie e le proroghe finiranno? In questo scenario di incertezza, Studio Temporary Manager S.p.A., società specializzata nei servizi di Temporary management al fianco delle aziende in difficoltà, ha elaborato un’Analisi sui bilanci depositati presso la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Crisi d’impresa, piano di risanamento, ristrutturazione aziendale (c.d. Turnaround), sono state tra le parole più ricorrenti del 2020 appena trascorso e le prossime su cui puntare. Un anno complesso per le PMI italiane, che ha visto secondo il Cerved un aumento dei default del +10% rispetto ai mesi pre-Covid e la previsione di un raddoppio per il 2021, nonostante gli aiuti statali e le speranze affidate al Recovery Plan. Ma qual è la situazione oggi? Quantenon ce la faranno quando le moratorie e le proroghe finiranno? In questo scenario di incertezza,S.p.A., società specializzata nei servizi dimanagement al fiancoaziende in difficoltà, ha elaborato un’sui bilanci depositati presso la ...

NoiNotizie : A rischio rating il 42 per cento delle imprese pugliesi con fatturato fra i 5 ed i 50 milioni di euro. Analisi di S… - ilmattinodisici : Crisi di impresa, in Sicilia il 43% delle aziende con rating a rischio - TorciaPolitica : RT @TorciaPolitica: Azzardiamo gli scenari di rischio internazionale del prossimo 2021. - ekonomia_it : Compagnie petrolifere, il cambiamento climatico mette a rischio il rating - PaoloFalconio : Io non capisco... L'Italia è sull'orlo del baratro e questi parlano del telesondaggio su Conte. Di politica non si… -