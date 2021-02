A Dubai nasce Vaccine Logistics Alliance

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha creato laper velocizzare la distribuzione dei vaccini per il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo, nei quali le rispettive popolazioni sono state duramente colpite dalla pandemia e dove il trasporto farmaceutico e logistica sono più complessi. L’alleanza sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di stakeholder, tra i quali produttori farmaceutici, spedizionieri, agenzie governative e altri attori coinvolti nel trasporto dei vaccini.L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l’obiettivo per l’equa distribuzione di due miliardi di dosi di vaccini per il Covid-19 nel corso del 2021. Iniziativa, denominata COVAX, a cui laintende offrire supporto coinvolgendo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Dubai nasce

Teleborsa

Iniziativa, denominata COVAX , a cui laVaccines Logistics Alliance intende offrire supporto coinvolgendo le infrastrutture diAirports e dell'International Humanitarian City, il più ...In tempi di Covid e di crisi profonda del turismo,in Toscana, una "factory delle esperienze" e una "palestra delle idee" dove accogliere "... in questi giorni si trova ain vista dell'Expo ...(Teleborsa) – Dubai ha creato la Vaccine Logistics Alliance per velocizzare la distribuzione dei vaccini per il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo, nei quali le rispettive popolazioni ...In tempi di Covid e di crisi profonda del turismo, nasce in Toscana, una "factory delle esperienze" e una "palestra delle idee" dove accogliere "colleghi che si sono trovati in difficoltà garantendo p ...