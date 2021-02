A Bergamo scatta la zona gialla | “Non è ritorno alla normalità” | cosa si può fare

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lunedì 1 febbraio ae in Lombardiala. Per quanto riguarda la provincia bergamasca “la situazione delle ultime quattro settimane vede la curva in fase di decremento progressivo – ha fatto presente Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats-. Il tasso di incidenza settimanale è 43 casi per 100 mila abitanti” e “l’unico territorio critico è quello di Grumello a causa di una serie di focolai intra-famigliari. L’attività di ricovero e di terapia intensiva è in costanza di decremento”. Numeri al ribasso, ma diversi esperti concordano nel consigliare di mantenere sempre alta la guardia. Ilin area“non significa”. È necessario “evitare ...

il bollettino aggiorna l'incremento dei casi diviso per province: Brescia "batte" Milano con 362 nuovi casi contro i 313 meneghini, segue Monza 112, Como 110, Mantova 101, Lecco 75, Pavia e...