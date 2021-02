90enne muore e lascia 2 mln di euro in eredità al villaggio che lo salvò dai nazisti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un gesto di riconoscenza nei confronti del villaggio francese che aveva salvato lui e la sua famiglia dalle persecuzioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Eric Schwam, ebreo austriaco morto all’età di 90 anni lo scorso Natale, ha inserito nel suo testamento la piccola cittadina di Chambon-sur-Lignon, nell’alta Loira, destinando una somma che sarebbe stata quantificata in circa 2 milioni di euro. Gli abitanti della località francese divennero famosi durante il conflitto per aver concesso rifugio a oltre 2500 ebrei in fuga dal regime nazista. ”È una grande somma per il paese”, ha detto il sindaco Jean-Michel Eyraud, rifiutandosi di specificare l’importo poiché il testamento è ancora in fase di analisi. Il suo predecessore, però, aveva detto a un sito web locale di aver incontrato Schwam e sua moglie due volte per parlare della donazione, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un gesto di riconoscenza nei confronti delfrancese che aveva salvato lui e la sua famiglia dalle persecuzioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Eric Schwam, ebreo austriaco morto all’età di 90 anni lo scorso Natale, ha inserito nel suo testamento la piccola cittadina di Chambon-sur-Lignon, nell’alta Loira, destinando una somma che sarebbe stata quantificata in circa 2 milioni di. Gli abitanti della località francese divennero famosi durante il conflitto per aver concesso rifugio a oltre 2500 ebrei in fuga dal regime nazista. ”È una grande somma per il paese”, ha detto il sindaco Jean-Michel Eyraud, rifiutandosi di specificare l’importo poiché il testamento è ancora in fase di analisi. Il suo predecessore, però, aveva detto a un sito web locale di aver incontrato Schwam e sua moglie due volte per parlare della donazione, ...

