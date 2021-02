6 cose che forse stai riciclando nel modo sbagliato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “E questo come si ricicla?” È una domanda che ci capita di porci quasi tutti i giorni, quando dobbiamo decidere in quale “campana” della differenziata gettare questo o quel rifiuto. Se vuoi comportarti da cittadino responsabile, non fare affidamento sull’ispirazione del momento. Fare bene la raccolta differenziata è importante, non possiamo affidarci al caso. E però è ben vero che in certi casi è davvero difficile stabilire come riciclare incorretto. Qui di seguito ti offriamo perciò un piccolo prontuario che può aiutarti a risolvere almeno sei situazioni. Vediamole una per una I bicchieri usa e getta Se lavori in ufficio, ti capiterà praticamente tutti i giorni di trovarti davanti alla macchinetta del caffè. E ti sarai domandata in quale cestino vanno buttati il bicchierino di plastica. Ora, la maggior parte dei bicchierini cosiddetti “usa e getta” sono ...