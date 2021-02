“200 bambini in attesa per le tonsille”. Il Covid paralizza la sanità italiana (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fermi tutti, è arrivato il Coronavirus e in Italia hanno deciso di bloccare qualsiasi cosa: economia, giustizia (l’allarme della neo procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, parla di “quasi paralisi” dell’attività giudiziaria “dovuta alla pandemia”) e non solo… Nel contesto ospedaliero gli interventi per i pazienti con sintomatologie ed esigenze diverse dal Coronavirus sono stati congelati. La situazione è talmente surreale ed emergente che in Emilia Romagna il consigliere Tagliaferri è dovuto inervenire mediante un’interrogazione per esortare la Regione ad attuare provvedimenti in merito; soprattutto a Piacenza, dove 200 bambini risultano in attesa per effettuare l’intervento alle tonsille. “Devono riprendere gli interventi chirurgici per i pazienti con sintomatologie diverse dal ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fermi tutti, è arrivato il Coronavirus e in Italia hanno deciso di bloccare qualsiasi cosa: economia, giustizia (l’allarme della neo procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, parla di “quasi paralisi” dell’attività giudiziaria “dovuta alla pandemia”) e non solo… Nel contesto ospedaliero gli interventi per i pazienti con sintomatologie ed esigenze diverse dal Coronavirus sono stati congelati. La situazione è talmente surreale ed emergente che in Emilia Romagna il consigliere Tagliaferri è dovuto inervenire mediante un’interrogazione per esortare la Regione ad attuare provvedimenti in merito; soprattutto a Piacenza, dove 200risultano inper effettuare l’intervento alle. “Devono riprendere gli interventi chirurgici per i pazienti con sintomatologie diverse dal ...

