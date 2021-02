2 vittorie e terzo posto consolidato: la Roma ha dimostrato di poter fare bene anche senza Dzeko? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 2 gare di campionato la Roma ha fatto bene anche senza il suo attaccante principe: i giallorossi possono fare veramente a meno di lui? Leggi su 90min (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 2 gare di campionato laha fattoil suo attaccante principe: i giallorossi possonoveramente a meno di lui?

2 vittorie e terzo posto consolidato: la Roma ha dimostrato di poter fare bene anche senza Dzeko? 90min Guglielmo Stendardo Intervista

Ora, però, si trova terza in classifica, a soli 4 punti dall’Inter. Credi che i giallorossi siano in piena corsa scudetto e possano ambire alla vittoria del campionato? Personalmente, ho trovato ...

