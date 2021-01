Zona gialla, tutto le regole per regioni da domani (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Lazio, ma anche Lombardia e Veneto tra le regioni che cambieranno colore passando in Zona gialla a partire da domani, 1° febbraio, con misure e regole più leggere e meno stringenti. Dopo aver transitato in Zona arancione o anche rossa, ecco quali saranno le nuove disposizioni per i cittadini alle prese con l’emergenza coronavirus. Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione. Resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie. Fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in ... Leggi su improntaunika (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Lazio, ma anche Lombardia e Veneto tra leche cambieranno colore passando ina partire da, 1° febbraio, con misure epiù leggere e meno stringenti. Dopo aver transitato inarancione o anche rossa, ecco quali saranno le nuove disposizioni per i cittadini alle prese con l’emergenza coronavirus. Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione. Resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie. Fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in ...

