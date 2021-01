Zirkzee Parma, è fatta: in arrivo in Italia per le visite mediche (Di domenica 31 gennaio 2021) Joshua Zirkzee sarà presto un nuovo calciatore del Parma: il giovane attaccante è in volo per l’Italia per completare le visite mediche Tutto fatto per l’arrivo di Joshua Zirkzee al Parma. Il giovane attaccante del Bayern Monaco sta ora volando in direzione Italia per completare le visite mediche di rito per poi firmare con i ducali. Come riporta Sky Sport, accordo trovato con il Bayern Monaco: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più percentuale del 7,5% sull’eventuale rivendita da riconoscere ai tedeschi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Joshuasarà presto un nuovo calciatore del: il giovane attaccante è in volo per l’per completare leTutto fatto per l’di Joshuaal. Il giovane attaccante del Bayern Monaco sta ora volando in direzioneper completare ledi rito per poi firmare con i ducali. Come riporta Sky Sport, accordo trovato con il Bayern Monaco: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più percentuale del 7,5% sull’eventuale rivendita da riconoscere ai tedeschi. Leggi su Calcionews24.com

